В Петербурге девушка упала с моста Александра Невского

Горожанка оказалась в ледяной воде, ей на помощь пришли спасатели.

В Санкт-Петербурге сегодня днем, 17 декабря, девушка упала с моста Александра Невского. По предварительным данным, она оказалась в ледяной воде по неосторожности. Сейчас ее пытаются реанимировать. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах.

На кадрах с записи видеокамер видно, что девушка сидела на опорах моста, а когда решила встать упала. Спасатели незамедлительно пришли на помощь горожанке, они вытащили ее тело на сушу и пытаются привести пострадавшую в чувства. Скорее всего, она находится в состоянии клинической смерти.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ночью молодой человек упал в Малую Неву с моста Бетанкура. По словам очевидцев, молодой человек плыл вниз по течению реки Малая Нева, при этом он громко звал на помощь. Потом он пропал из виду.