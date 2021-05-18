БАДы за сотни тысяч рублей и крупные инвестиции в несуществующие компании: как обманывают пенсионеров в Петербурге

За последние три дня к полицейским за помощью обратились три пенсионерки, ставших жертвами мошенников. Злоумышленники выманили у женщин крупные суммы денег под предлогом покупки чудодейственных лекарств и инвестиций в перспективную компанию.

Так, в понедельник, 17 мая, в отдел полиции Калининского района подала заявление 84-летняя жительница улицы Карпинского. Она рассказала, что примерно 8-9 апреля на её домашний телефон позвонил некий «Дмитрий Николаевич». Он убедил женщину, что у той крупные проблемы со здоровьем, и ей необходимы дорогостоящие таблетки.

Петербурженка согласилась купить лекарства, и в тот же день в её квартиру пришел неизвестный, который отдал пострадавшей две банки неизвестного препарата, который, как выяснилось позже, оказался просто биологически активной добавкой. За «лечение» пенсионерка заплатила 392 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел с 86-летней жительницей Выборгского района. 31 марта в её квартиру постучались двое мужчин и женщина и предложили приобрести лекарства, спасающие от тромбов. Пенсионерка поверила аферистам и заплатила за БАДы 102 тысячи рублей.

Более крупной суммы лишилась 69-летняя петербурженка, проживающая на Софийской улице, которая 3 февраля заключила инвестиционный договор с некоей фирмой «Медиафарм», находившейся в Басковом переулке. По первому договору пенсионерка вложила в компанию 800 тысяч рублей, а 8 марта было заключено дополнительное соглашение на еще 140 тысяч.

14 апреля ей выплатили проценту по договору, но после этого сотрудники «Медиафарм» перестали отвечать на звонки, а позже, когда пострадавшая приехала в офис, чтобы лично побеседовать с «партнерами», выяснилось, что помещение пустует, вывески отсутствуют, а сайт компании закрыт. В итоге женщина лишилась 940 тысяч рублей.

Добавим, что во всех случаях вычислить злоумышленников крайне сложно, поскольку они профессионально входят в доверие, и жертвы осознают, что их обманули, лишь спустя несколько дней, а порой и месяцев.