Неизвестный не давал петербурженке выйти из квартиры, угрожая сигнальным пистолетом

Неизвестный не давал петербурженке выйти из квартиры, угрожая сигнальным пистолетом
Нападение произошло в парадной. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Петербурга задержан мужчина, угрожавший женщине сигнальным пистолетом в подъезде дома.

Инцидент произошел в понедельник, 17 мая, в парадной дома 22/2 по проспекту Культуры. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный приставил пистолет к ее голове. Женщине удалось скрыться в квартире, но после злоумышленник не давал возможности выйти.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали 31-летнего мужчину, при котором обнаружен сигнальный пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге подросток решил «приблизиться к богу» и напал с пистолетом на родную мать.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный не давал петербурженке выйти из квартиры, угрожая сигнальным ...
Более 163 млн заболевших и опасность для кишечника: новое о COVID-19 в ...
В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 772 человек
Угнанный в Петербурге Hyundai нашли в Самарской области
В Приморском районе краснокнижного осоеда спасли от стаи ворон
Авито: в Санкт-Петербурге работники бьюти-индустрии нарасхват
Автомобиль пробил ограждение после массового ДТП на Крыленко
У жителя Санкт-Петербурга, не исполняющего решение суда, арестован Порш Кайен