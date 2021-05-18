Неизвестный не давал петербурженке выйти из квартиры, угрожая сигнальным пистолетом

В Выборгском районе Петербурга задержан мужчина, угрожавший женщине сигнальным пистолетом в подъезде дома.

Инцидент произошел в понедельник, 17 мая, в парадной дома 22/2 по проспекту Культуры. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный приставил пистолет к ее голове. Женщине удалось скрыться в квартире, но после злоумышленник не давал возможности выйти.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали 31-летнего мужчину, при котором обнаружен сигнальный пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге подросток решил «приблизиться к богу» и напал с пистолетом на родную мать.