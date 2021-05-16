В Петербурге подросток решил «приблизиться к богу» и напал с пистолетом на родную мать

В Петербурге в Красногвардейском районе города произошел неприятный инцидент, в ходе которого 17-летний юноша чуть было не застрелил свою родную мать. Об этом сообщает «78.ru «, ссылаясь на слова самой потерпевшей.

В Красногвардейском районе женщине пришлось настойчиво «попросить» сына уйти из квартиры, потому как последний размахивал перед лицом матери чем-то вроде пистолета и вторил:

«Чтобы приблизиться к самому себе, нужно приблизиться к богу».

Только после звонка в полицию молодой человек испугался и покинул дом. По неподтвержденным данным, парень скрылся в компании с несовершеннолетней девочкой.

Потерпевшая призналась, сын обещал сломать дверь и проникнуть в квартиру, однако слова о вызове правоохранителей видимо его вразумили.

Случилось все на проспекте Маршака во второй половине дня, около 15 часов. По мнению женщины, ее сын не был в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшая считает, что подросток употребляет наркотики.

В данный момент правоохранители ищут подростка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, избивавшем своего знакомого на полу шваброй.