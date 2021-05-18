Суд в Петербурге нашел нарушения в продлении срока ареста вдове рэпера Картрайта

Решение о продлении срока ареста отменено, его рассмотрят заново, однако Марина Кохал пока остается в СИЗО. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Решение о продлении срока ареста отменено, его рассмотрят заново, однако Марина Кохал пока остается в СИЗО. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд по жалобе адвоката нашел нарушения в решении о продлении срока содержания в СИЗО вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал. Этот суд отменил постановление Смольнинского районного суда Петербурга от 29 октября 2020 года о продлении срока содержания Марины Кохал под стражей

Решение о продлении срока ареста отменено, его рассмотрят заново, однако Марина Кохал пока остается в СИЗО, сообщает ТАСС.

Адвокат Кохал Сергей Лукьянов сообщил, что основанием для отмены стали нарушения «тайны совещания судей, оглашение не полного текста постановления о продлении [срока] стражи, изготовление части постановления уже после выхода [судьи] из совещательной комнаты». Материал направлен на новое рассмотрение. Кохал останется в СИЗО на основании решения о продлении срока содержания в изоляторе, которое суд вынес в конце апреля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа, оставили под стражей до конца апреля