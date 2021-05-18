На Литейном мосту установят новое наружное освещение

На Литейном мосту установят новое наружное освещение
Литейный мост в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Работы по реконструкции уже начались.

В Санкт-Петербурге началась реконструкция наружного освещения на Литейном мосту. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».

Известно, что в ходе работ будут заменены 54 светильника на опорах моста. На месте старых появятся современные комплектующие элементы, благодаря которым удастся продлить срок службы светильников. Теперь специалистам будет проще менять вышедшие из строя лампы или проводить ремонт электрических элементов светильника.

Демонтаж светильников начнется в ближайшее время, снятие кабельных линий электроснабжения должно завершиться к 15 октября 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что четвёртый Таврический мост обновят.

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