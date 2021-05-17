Четвёртый Таврический мост обновят

Четвёртый Таврический мост обновят
Таврический мост ремонтировался более 20 лет назад и к сегодняшнему дню нуждается в обновлении. Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

В апреле 2021 года специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» начали работы на 4-м Таврическом мосту, перекинутом через проток между прудами в Таврическом саду. Мост ремонтировался более 20 лет назад и к сегодняшнему дню нуждается в обновлении.

На переправе предстоит выполнить целый комплекс работ: гранитные элементы моста ждет очистка, а кроме этого, будет произведена расшивка швов между ними, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Будет произведена пескоструйная очистка металлических конструкции, после чего их заново окрасят.

4-й Таврический мост — пешеходный металлический мост, расположенный в Таврическом саду в Центральном районе Санкт-Петербурга. Длина моста – 21,6 метра, ширина – 3,7 метра. Мост был сооружен в 1793 году, он является объектом культурного наследия федерального значения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чемпионство «Зенита» подсветило золотым Дворцовый мост в Петербурге.

новости СПб очистка моста санкт-петербург СПБ ГБУ «Мостотрест» Четвёртый Таврический мост


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Четвёртый Таврический мост обновят
В России за сутки коронавирус подхватили более 9,3 тысяч человек
В Петербурге от коронавируса скончались еще почти 40 человек
Семиклассник на Петроградке, девочка из «Бургер Кинга» и погибший ...
В Ленобласти ФСБ задержала более 20 нарушителей погранзоны
За сутки коронавирус подхватили 763 петербуржца
Победа близка: как петербуржцы отстояли граффити с Хармсом
Петербургские депутаты предложили расширить транспортное соглашение с Ленобластью