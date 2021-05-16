Чемпионство «Зенита» подсветило золотым Дворцовый мост в Петербурге

В Северной столице благодаря чемпионству футбольного клуба «Зенит» Дворцовый мост подсветили золотым цветом. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» у себя в социальной сети «Твиттер».

Так, матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» выиграл московский «Локомотив». Счет составил 6:1.

Известно, что встреча случилась на стадионе «Газпром Арена» в городе на Неве. Именно эта победа сине-бело-голубых и позволила «Зениту» досрочно стать чемпионами России сезона-2020/2021.

За два тура до конца сезона ближайшие преследователи сине-бело-голубых потеряли все шансы догнать клуб из Северной столицы. В результате 30 туров на счету «Зенита» 65 очков.

Напомним, что футбольный клуб «Зенит» в третий раз подряд становится чемпионом. Сине-бело-голубые уже взяли золото РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».

Помимо прочего петербургский клуб являлся чемпионом России семь раз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в семье форварда «Зенита» Артема Дзюбы произошло радостное событие — на свет появился его третий сын.