Одно из самых популярных мест для дайвинга в мире — Арка Дарвина обрушилась на Галапагосских островах.

Одно из самых популярных мест для дайвинга в мире — Арка Дарвина обрушилась на Галапагосских островах.
Знаменитая арка располагалась в тысяче метров от острова Кулпеппер Галапагосского архипелага. Фото: Pixabay

Одно из самых красивейших и излюбленных мест для дайвинга в мире — Арка Дарвина на Галапагосских островах обрушилась.

Об этом сообщает минокрсреды Эквадора. Причиной стала естественная коррозия. Знаменитая арка располагалась в тысяче метров от острова Кулпеппер Галапагосского архипелага. Из более 230 островов обитаемые четыре. Уникальный архипелаг — Эквадорский.

Эти острова прославились 200 лет назад после исследований Чарльза Дарвина. Именно он обнаружил на архипелаге разнообразные флоры и фауны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что применение «Спутника V» одобрено в Эквадоре. «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Эквадор», — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Эквадор стал 66 страной, где зарегистрирована российская вакцина.

Арка Дарвина галапагосские острова дайвинг коррозия эквадор


 

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