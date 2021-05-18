Tele2 подарит еще больше впечатлений на «Ночи музеев – 2021»

Tele2 приглашает абонентов на «Ночь музеев» по другим правилам. 22 мая клиенты компании смогут посетить уникальные авторские экскурсии и воспользоваться бонусами на вход в лучшие музеи Санкт-Петербурга.

В этом году Tele2 вновь примет участие в ежегодной акции «Ночь музеев». Продолжая играть по другим правилам, оператор восполнит отсутствие мероприятий в 2020 году и подарит абонентам еще больше впечатлений. В Санкт-Петербурге у абонентов Tele2 появится возможность попасть в один музей бесплатно или получить скидку на билет в три или пять музеев, а также попасть на экскурсии по музеям, часть из которых не входит в официальную программу «Ночи музеев».

В рамках акции петербургские клиенты Tele2 смогут попасть на уникальные экскурсии. Например, пройтись по Васильевскому острову в стиле Рериха, примерить на себя роли участников войны 1812 года у Нарвских ворот, увидеть своими глазами миллион монет в удивительном Музее истории денег, пройти «путь дирижера» в Филармонии им Д. Д. Шостаковича, побывать на уникальной экскурсии на стратегическом объекте – в метро, полюбоваться тюльпанами и узнать много нового об этих цветах в ЦПКиО им. С.М. Кирова, а в Этнографическом музее даже спеть ингерманландские песни и станцевать. Чтобы посетить эти места и получить дополнительные привилегии, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте проекта «Ночь музеев» Tele2.

Также любой желающий сможет посетить виртуальные экскурсии, подключившись к 4G-трансляции. Экскурсии будут вестись общественными деятелями, научными сотрудниками, художниками и актерами. Среди них – Дмитрий Шагин, основатель творческой группы «Митьки», Илья Утехин, известный антрополог, профессор Европейского университета, Николай Буров, народный артист Российской Федерации, а также многие другие.

В 2021 году акция «Ночь музеев» пройдет уже в пятнадцатый раз. В ночь с 22 на 23 мая знаменитые культурно-исторические объекты будут открыты для всех гостей. Они смогут посетить специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. Инициатором и организатором «Ночи музеев – Санкт-Петербург» выступает Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте проекта.