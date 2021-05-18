В клубе «Ахмат» ответили Дзюбе на слова об угнетающей атмосфере в Грозном

Футболист заявлял, что ему не нравится ездить в Грозный.

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы об угнетающей атмосфере в Грозном. Он убежден, что его мнение не соответствует действительности и вряд ли имеет какие-либо основания. Об этом пишет издание Sports24.

Дзюба заявил, что ему всегда тяжелее всего даются игры в Грозном. Он объяснил это тем, что в городе «какая-то такая атмосфера сама по себе, угнетающая».

Айдамиров удивился, услышав такое мнение. Он не понимает, что именно происходит в голове Дзюбы, когда он говорит подобное.

«Что его может угнетать? У нас гостеприимная республика. Разве он слышал какие-то оскорбления в свой адрес?»

— выразил недоумение Айдамиров.

Гендиректор предположил, что Дзюбе нравится только в Москве и Петербурге. Он также вспомнил, что футболисту не удается забить ни одного гола, когда он оказывается на матчах в Грозном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба рассказал, кого считает лучшим тренером России.