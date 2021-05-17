Дзюба рассказал, кого считает лучшим тренером России

Дзюба рассказал, кого считает лучшим тренером России
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что считает лучшим тренером России на сегодняшний день Леонида Слуцкого, который возглавляет казанский «Рубин».

Он напомнил, как Слуцкий с ЦСКА выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Я считаю, что в совокупности всего Слуцкий сейчас номер один в России как специалист. Номер один. Я беру все вместе. ЦСКА побеждал и в чемпионате, и достойно играл в еврокубках», — сказал нападающий «Зенита» в ролике на канале «Грустная Передача о Футболе» в YouTube.

По итогам сезона-2020/2021 «Рубин» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ и дважды по ходу сезона обыграл «Зенит».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тренер «Рубина» настаивает на том, что в ворота «Локомотива» главный арбитр матча Сергей Иванов не назначил необходимый пенальти. Все дело в том, что нападающий «Рубина» Иван Игнатьев столкнулся в штрафной «Локомотива» с вратарем команды Маринато Гильерме в первом тайме.

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