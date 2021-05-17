Дзюба рассказал, кого считает лучшим тренером России

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что считает лучшим тренером России на сегодняшний день Леонида Слуцкого, который возглавляет казанский «Рубин».
Он напомнил, как Слуцкий с ЦСКА выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Я считаю, что в совокупности всего Слуцкий сейчас номер один в России как специалист. Номер один. Я беру все вместе. ЦСКА побеждал и в чемпионате, и достойно играл в еврокубках», — сказал нападающий «Зенита» в ролике на канале «Грустная Передача о Футболе» в YouTube.
По итогам сезона-2020/2021 «Рубин» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ и дважды по ходу сезона обыграл «Зенит».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тренер «Рубина» настаивает на том, что в ворота «Локомотива» главный арбитр матча Сергей Иванов не назначил необходимый пенальти. Все дело в том, что нападающий «Рубина» Иван Игнатьев столкнулся в штрафной «Локомотива» с вратарем команды Маринато Гильерме в первом тайме.