В Апраксином дворе стартовал демонтаж незаконных прилавков

Прилавки установили самовольно, не спрашивая разрешение у властей.

В Санкт-Петербурге в Апраксином дворе сегодня, 18 мая, стартовал демонтаж незаконных прилавков. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службе комитета по контролю за имуществом города.

Известно, что сотрудники ведомства нагрянули на Апраксин двор, где обнаружили несколько самовольно размещенных элементов благоустройства. Прилавки в ближайшее время снесут, говорится в сообщении. В ККИ добавляют, что на место выехали также сотрудники правоохранительных органов.

Прочие подробности пока что не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что демонтаж гостиницы «Северная корона» продолжили на Петроградской стороне.