В Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы, обвиняемых в контрабанде стратегически важных ресурсов

Контрабандный товар отправлялся от имени шести фирм, подконтрольных участникам организованной группы. Фото: пресс-служба УТ МВД РОССИИ ПО СЗФО

Контрабандный товар отправлялся от имени шести фирм, подконтрольных участникам организованной группы. Фото: пресс-служба УТ МВД РОССИИ ПО СЗФО

Следователь Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы, состоящей из петербуржцев, жителя Москвы и жительницы Тульской области.

По версии следствия, 51-летний житель г. Москвы наладил канал поставки субпродуктов домашней птицы из Владивостока и Москвы в г. Санкт-Петербург с целью дальнейшего незаконного экспорта. Согласно законодательству, данный товар относится к стратегически важным ресурсам.

Реализуя преступный умысел, злоумышленник создал устойчивую организованную группу и распределил роли каждого участника в незаконной схеме.

Главный фигурант и 47-летняя жительница Тульской области, занимались систематическими поставками товара в Санкт-Петербург. Трое местных жителей осуществляли его таможенное оформление, отправку в Морской порт и изготовление поддельных ветеринарных сертификатов, дающих право экспорт товара.

Контрабандный товар отправлялся от имени шести фирм, подконтрольных участникам организованной группы.

За период противоправной деятельности фигурантами организовано 47 незаконных экспортных поставок субпродуктов домашней птицы в страны Китая и Вьетнама. Ущерб от незаконной деятельности злоумышленников составил порядка 120 млн. рублей.

В отношении обвиняемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой», направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за день «заминировали» три школы, детей эвакуировали.