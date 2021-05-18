Новогоднюю ель с Дворцовой использовали для создания сувениров

Новогоднюю ель с Дворцовой использовали для создания сувениров
Ёлка на дворцовой в Новый год. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Игрушки подарят детям, проживающим в социальных учреждениях города.

В Санкт-Петербурге из новогодней елки, которую устанавливали на период зимних праздников на Дворцовой площади, сделали сувениры для детей, проживающих в социальных учреждениях. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Пустить ель на сувениры поручил губернатор Петербурга Александр Беглов. Сувениры раздадут уже завтра, 19 мая, в Центре содействия семейному воспитанию №4. Игрушки выполнены в виде настенных часов, над их дизайном трудился художник по заказу властей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что елка останется на Дворцовой площади до конца января. Власти уверяют, что такое желание изъявили местные жители, которым очень понравилось праздничное дерево.

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