В Петербурге суд рассмотрит дело о контрабанде на 120 млн рублей

В городе пресекли деятельность организованной группы, которую обвиняют в контрабанде важных ресурсов.
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о контрабанде на общую сумму порядка 120 миллионов рублей. Об этом сегодня, 18 мая, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западного федеральному округу.
Фигурантами уголовного дела стали пять человек – уроженцев Петербурга, Москвы и Тульской области. Следствие полагает, что москвич наладил канал поставки субпродуктов домашней птицы из Владивостока и Москвы в Северную столицу с целью незаконного экспорта. Он же организовал преступную группу, которая помогала ему в осуществлении замысла.
«За период противоправной деятельности фигурантами организовано 47 незаконных экспортных поставок субпродуктов домашней птицы в страны Китая и Вьетнама»,
— говорится в сообщении.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы, обвиняемых в контрабанде стратегически важных ресурсов.