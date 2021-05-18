В Петербурге суд рассмотрит дело о контрабанде на 120 млн рублей

Фигурантами уголовного дела стали пять человек. Фото: Управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западного федеральному округу.

Фигурантами уголовного дела стали пять человек. Фото: Управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западного федеральному округу.

В городе пресекли деятельность организованной группы, которую обвиняют в контрабанде важных ресурсов.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о контрабанде на общую сумму порядка 120 миллионов рублей. Об этом сегодня, 18 мая, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западного федеральному округу.

Фигурантами уголовного дела стали пять человек – уроженцев Петербурга, Москвы и Тульской области. Следствие полагает, что москвич наладил канал поставки субпродуктов домашней птицы из Владивостока и Москвы в Северную столицу с целью незаконного экспорта. Он же организовал преступную группу, которая помогала ему в осуществлении замысла.

«За период противоправной деятельности фигурантами организовано 47 незаконных экспортных поставок субпродуктов домашней птицы в страны Китая и Вьетнама»,

— говорится в сообщении.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы, обвиняемых в контрабанде стратегически важных ресурсов.