«Челси» победил «Лестер» в матче 37-го тура АПЛ

«Челси» обыграл «Лестер» в очередном матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» при ограниченном количестве зрителей. Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей голами отличились Энтони Рюдигер и Жоржиньо, реализовавший пенальти на 66-й минуте. У «Лестер» единственный гол забил Келети Ихеначо.

Подопечные Томаса Тухеля занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 67 очков. Команда Брендана Роджерса находится на четвертой позиции с 66 очками.

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