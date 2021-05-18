«Челси» победил «Лестер» в матче 37-го тура АПЛ

«Челси» победил «Лестер» в матче 37-го тура АПЛ
«Челси» обыграл «Лестер» в матче 37-го тура АПЛ. Фото: Pixabay

«Челси» обыграл «Лестер» в очередном матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» при ограниченном количестве зрителей. Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей голами отличились Энтони Рюдигер и Жоржиньо, реализовавший пенальти на 66-й минуте. У «Лестер» единственный гол забил Келети Ихеначо.

Подопечные Томаса Тухеля занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 67 очков. Команда Брендана Роджерса находится на четвертой позиции с 66 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный приз ЕВРО 2020 в компании чемпиона Европы и мира приедет в Петербург. Чемпионат Европы по футболу начнется менее, чем через месяц. Так, в города-организаторы ЕВРО прибудет Кубок Анри Делоне.

апл лестер челси


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российский космонавт увидел с борта МКС «необычное» явление
«Челси» победил «Лестер» в матче 37-го тура АПЛ
Госдеп: США выступают против «Северного потока — 2»
Энергетики вернули свет в дома Лужского района
Манижа прошла в финал Евровидения с песней Russian Woman
В Петербурге два человека пострадали во время грозы
В Петербурге 30 бригад «Водоканала» устраняют последствия мощного ливня
Пожар в доме Басевича локализовали