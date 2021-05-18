В Ленобласти в среду ожидаются ливни и до +30 градусов

В Ленобласти в среду ожидаются ливни и до +30 градусов
В регионе пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах ливни и грозы. Фото: pixabay

В среду, 19 мая, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдут кратковременные дожди. МЧС предупреждает о тумане, который окутает регион ночью и утром.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в регион придут ливни, грозы и град. В ночное время суток столбики термометров покажут +12…+17 градусов. Днем потеплеет до +20…+25 градусов, местами до +30 градусов.

Днем ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозах его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. В течение суток атмосферное давление не изменится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов не обрадовал: ждать жаркое лето петербуржцам не стоит.

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