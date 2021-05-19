В Ленобласти начался сезон обеспыливания региональных трасс

Дороги будут обеспыливать в течение всего лета. Фото: pixabay

Дороги будут обеспыливать в течение всего лета. Фото: pixabay

В Ленобласти начался сезон обеспыливания. Дороги с гравийным и грунтовым покрытием начали обрабатывать специальным раствором.

Власти региона объясняют, что специально подобранный солевой раствор «запирает» всю пыль в корке, которая образуется от высохших кристаллов соли.

Как сообщила пресс-служба правительства Ленобласти, соответствующая мера нужна для того, чтобы пыль не поднималась вверх после проезда транспорта.

За летний период работы по обеспыливанию проводят, как правило, до четырех раз. Раствор подобран таким образом, чтобы не наносить вреда окружающей среде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в среду ожидаются ливни и до +30 градусов.