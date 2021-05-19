Ночью спасатели тушили два горящих дома в Кирилловском

Ночью спасатели тушили два горящих дома в Кирилловском
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Ленобласти минувшей ночью сгорели сразу два дома. Пожарные боролись с огнем более двух часов.

Возгорание случилось в ночь на среду, 19 мая, на Сосновой улице поселка Кирилловское. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:23.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, к месту происшествия оперативно прибыли восемь человек и на двух машинах спецтехники. Было установлено, что два частных дома и хозяйственные постройки горели на общей площади 228 квадратных метров.

В 4:50 пожар был ликвидирован. Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе спасатели локализовали пожар в доме Басевича.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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