Ночью спасатели тушили два горящих дома в Кирилловском

В Выборгском районе Ленобласти минувшей ночью сгорели сразу два дома. Пожарные боролись с огнем более двух часов.

Возгорание случилось в ночь на среду, 19 мая, на Сосновой улице поселка Кирилловское. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:23.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, к месту происшествия оперативно прибыли восемь человек и на двух машинах спецтехники. Было установлено, что два частных дома и хозяйственные постройки горели на общей площади 228 квадратных метров.

В 4:50 пожар был ликвидирован. Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе спасатели локализовали пожар в доме Басевича.