Пожар в доме Басевича локализовали

В Петроградском районе спасатели локализовали пожар в доме Басевича.

В 20:11 мск пожар локализован, в 20:27 мск ранг пожара понижен до первого номера. Остается тление перегородок и перекрытий на площади 30 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В ликвидации пожара участвовали шесть единиц спецтехники и 32 спасателя.

Сообщение о пожаре на улице Большой Пушкарской, дом 7 поступило в 17:54. Огонь охватил обстановку на четвертом этаже.

Историческое здание горит далеко не первый раз – один из последних пожаров случился на этой неделе. Дом Басевича возвели в 1912 году. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на следующей неделе участники «сносной» рабочей группы КГИОП должны рассмотреть проект строительства апартаментов театра танца Бориса Эйфмана на ул. Большой Пушкарской, д. 7-9, где находится Дом Басевича.