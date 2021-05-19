Диетологи рассказали, чем заменить утренний кофе

Эксперты в области диетологии и нутрициологии назвали полезные напитки, которые вполне могут заменить кофе с утра.

Well and Good сообщает, что нутрициолог Кери Ганс рассказал, что будет полезно заменить кофе японским чаем матча или же просто зеленым чаем.

Согласно мнению эксперта, выпив такой напиток, не стоит ждать нервозности или отсутствия сна. Ведь в составе данных напитков находится такая аминокислота, как теанин, которы способствует «расслаблению».

Диетолог Лорен Минчен объяснил, что белый и зеленый чаи положительно сказываются на сердце и существенно понижают уровень холестерина в крови.

Кроме того, эксперт советует утром выпивать красный чай ройбуш, который выводит из организма человека щавелевой кислоты, иногда оседающую в почках и приводящую к развитию мочекаменной болезни.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что диетолог рассказала когда и сколько пить воды в жару.