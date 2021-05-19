В сгоревшей коммуналке на Большом проспекте нашли трупы отца и дочери

В сгоревшей коммуналке на Большом проспекте нашли трупы отца и дочери
Правоохранители выясняют подробности трагедии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

После пожара в квартире на Большом проспекте Петроградской стороны нашли трупы двух жителей.

Возгорание произошло 28 апреля в доме №57. Причиной появления огня в 5-комнатной коммунальной квартире стал взрыв газовой колонки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, после осмотра места происшествия в одной из комнат были найдены останки отца и дочери — 64-летнего мужчины и 40-летней женщины.

Тела доставлены в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бокситогорском районе Ленинградской области женщина обнаружила в квартире полусгнивший труп своего брата.

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В сгоревшей коммуналке на Большом проспекте нашли трупы отца и дочери