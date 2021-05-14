В Бокситогорске нашли сгнивший труп

В Бокситогорском районе Ленинградской области женщина обнаружила в квартире полусгнивший труп своего брата.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 13 мая в полицию Бокситогорска обратилась 44-летняя женщина и рассказала о том, что в квартире дома по Южной улице обнаружила труп своего брата.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и установили, что погибшим был 52-летний мужчина. Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе в Северной столице на улице Егорова было замечено тело мужчины. Сообщается, что страшная находка была сделана недалеко от школы №564. Также, по неподтвержденным данным незадолго до обнаружения тела прохожие слышали, якобы как наркозависимый человек приставал к бабушке.