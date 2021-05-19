Мужчина надругался над школьницей в лесополосе Красносельского района

Мужчина надругался над школьницей в лесополосе Красносельского района
Мужчина подозревается в совершении развратных действий в отношении школьницы. Фото: Pixabay

В Красносельском районе Петербурга неизвестный надругался над школьницей.

Во вторник, 18 мая, в полицию обратилась 43-летняя петербурженка с заявлением о том, что в лесополосе у дома № 22 по улице Адмирала Черокова мужчина восточной внешности надругался над 10-летней дочерью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, педофил был одет в красную куртку и синие штаны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку пришлось госпитализировать после жалобы на изнасилование. У девушки были синяки, а позже медики зафиксировали и тупые травмы половых органов.

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