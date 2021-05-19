Мужчина домогался до ребенка в петербургском метро

В Петербурге начали розыск мужчины, совершившего в метро насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика.

Преступный инцидент произошел во вторник, 18 мая. В 21:35 в полицию обратилась 37-летняя петербурженка. Она рассказала, что в период с 08:00 до 08:20 в перегоне между станциями городского метро неизвестный домогался до ее 12-летнего сына.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заявительница назвала приметы злоумышленника, полиция начала розыск мужчины.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина надругался над школьницей в лесополосе Красносельского района.