Мужчина домогался до ребенка в петербургском метро

Мужчина домогался до ребенка в петербургском метро
Преступный инцидент произошел в метро. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге начали розыск мужчины, совершившего в метро насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика.

Преступный инцидент произошел во вторник, 18 мая. В 21:35 в полицию обратилась 37-летняя петербурженка. Она рассказала, что в период с 08:00 до 08:20 в перегоне между станциями городского метро неизвестный домогался до ее 12-летнего сына.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заявительница назвала приметы злоумышленника, полиция начала розыск мужчины.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина надругался над школьницей в лесополосе Красносельского района.

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