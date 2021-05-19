Полиция задержала подозреваемого: 22-летний парень взялся менять окна пенсионерке, однако работать не стал и пропал

В Ленинградской области в Мурино был задержан 22-летний парень, подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что 31 марта этого года в полицию Курортного района обратилась 83-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 1 марта хотела поменять окна в своей квартире, поэтому передала двум неизвестным мужчинам 23 400 рублей. Они же должны были установить окна, однако работу не сделали и деньги не вернули. Полиция возбудила уголовное дело по «Мошенничество».

Так, чуть больше чем через полтора месяца, 18 мая утром правоохранители в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в Мурино по Охтинской аллеи у дома 12 задержан гражданин 1998 года рождения. Полиция продолжает разыскивать и других лиц, причастных к данному преступлению.

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