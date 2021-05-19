КСП Петербурга за год выявила нарушения на 17 млрд рублей, теперь депутаты просят разобраться с квитанциями за отопление

В Петербурге глава Контрольно-счетной палаты Константин Желудков выступил с отчетом о работе за прошлый год. За это время аудиторы успели выявить нарушения на сумму, превышающую 17 млрд рублей.

Об этом Константин Желудков сообщил в среду, 19 мая. Всего было выявлено более 3,3 тыс. нарушений.

За год по итогам проверок аудиторов 24 должностных лица были привлечены к административной ответственности, еще шестеро были наказаны штрафами. Уволили 19 человек, 15 получили выговоры.

Проверки также привели к двум уголовным делам – по материалам проверок расследование началось в отношении МО «Город Колпино» и учреждения «Балтийский берег».

Задавая вопросы главе КСП, петербургские депутаты попросили уделить особое внимание квитанциям за отопление, которое петербуржцы получили в этот отопительный сезон. По их словам, суммы в них ужасают.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в мае КСП начала проверку финансово-хозяйственной деятельности ГКУ «Ленсвет» и его учредителя — городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.