Нападение на салон красоты, пытки и ограбление пастора, стрельба по соседям: беспредел в Петербурге

Подозреваемый в нападении на салон красоты в Мурино. Фото: пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый в нападении на салон красоты в Мурино. Фото: пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

Криминальная активность в Северной столице и Ленобласти не снижается: разбойные нападения, хулиганство, стрельба и ограбления ежедневно заполняют сводки правоохранительных органов.

К счастью, раскрытие преступлений во многих случаях не заставляет себя долго ждать. К примеру, сегодня, 19 мая, стало известно о задержании злоумышленников, совершивших нападение на салон красоты «Цирюльник» на бульваре Менделеева в Мурино.

Вечером 15 мая трое хулиганов в медицинских масках заявились в салон и избили 20-летнего администратора. Один из разбойников, вероятно, решил припугнуть сотрудника и выстрелил из пока неустановленного оружия. После этого банда нападавших скрылась. Какие цели преследовали молодые люди, непонятно — касса осталась целой, администратор, к счастью, жив.

По следам нападения возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Добавим, что инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения салона, так что уже через пару дней, 18 мая, возле дома №8 по переулку Вахрушева во Всеволожске задержали одного из подозреваемых — 19-летнего уроженца Надыма, живущего в Петербурге. С молодым человеком ведется разбирательство, а полиция, между тем, продолжает разыскивать его соучастников.

А в Невском районе 18 мая «по горячим следам» задержали буйного пенсионера, который 17 мая открыл стрельбу в парадной дома №8 по улице Шелгунова. Он, вероятно, повздорил с приятелем, после чего заявился к нему с пистолетом и выстрелил 10-15 раз, сначала в сторону оппонента, а затем по его «Фольсквагену».

Испуганный мужчина сразу же обратился к полицейским. Задержать злоумышленника удалось на следующий день. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Некоторые инциденты, однако, требуют больше времени для поимки виновников. Так, 18 числа стражи порядка раскрыли прошлогоднее ограбление. В апреле 2020-го в Песочном трое неизвестных напали на дом пастора одной из петербургских евангелистских церквей. Они связали жертву и, применив пытки, узнали, где мужчина хранит сбережения. Получив необходимую информацию, преступники похитили 3 тысячи евро и драгоценности и скрылись с награбленным, оставив пастора связанным.

Тогда по факту разбойного нападения возбудили уголовное дело, а 18 мая 2021 года правоохранители задержали троих подозреваемых в ограблении. Ими оказались ранее судимые мужчины 51, 50 и 48 лет. В ходе обыска у потенциальных преступников изъяли патроны и порох, балаклавы и оружие — ружье, электрошокер, ножи и пистолет.