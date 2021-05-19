Угроза нового локдауна все реальнее – заболеваемость COVID-19 в Петербурге подскочила на 250%

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге становится все хуже. Город продолжает ощущать на себе эффект майских праздников заболеваемость за неделю подскочила на 250%, а власти не исключают введения новых ограничений.

По последним данным, за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась на 250%.

«Значительное повышение показателей выявления новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекции и выздоровления от этой болезни во многом обусловлено тем, что сравниваются данные, собранные за понедельник 10.05.2021, который был выходным с данными, собранными в рабочий день 17.05.2021», — говорится в сообщении.

Во среду, 19 мая, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в Петербурге подтвердили еще 784 случая заболевания. За все время пандемии в Северной столице инфицировано было более 429 тыс. человек.

Соблюдать меры предосторожности горожан еще раз призвал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил: пока эпидемиологическая обстановка остается некритичной, но тревогу вызывает. Он также подчеркнул: если рост заболеваемости продолжится, то власти будут вынуждены вводить новые ограничения.

Городские власти продолжают надеяться на то, что предотвратить очередную волну пандемии поможет массовая вакцинация населения. Ранее глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в Петербурге нет жителей, которые бы прошли полный курс вакцинации и угодили бы в реанимацию из-за COVID-19.

Эксперты при этом уточнили, что при вводе обоих компонентов вакцины человек как минимум защищен от тяжелых последствий заболевания.

«Количество госпитализаций — а для нас это самый надежный показатель — выросло на 25%. При этом количество вакцинируемых граждан растет не столь впечатляющими темпами», — констатировал Лисовец.