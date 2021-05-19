Премьером Михаилом Мишустиным утвержден новый порядок регистрации по месту жительства и пребывания

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новый порядок регистрации по месту жительства и пребывания.

Так, новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года. Известно, что регистрация станет возможна в электронной форме на портале Госуслуг.

Сообщается, что для того, чтобы оформить документы на прописку будет можно просто отправить свое заявление на Госуслуги. Позднее же будет необходимо явиться в регистрирующий орган и поставить отметку за в паспорте.

Кроме того, для временной регистрации больше не придется посещать различные инстанции. Ведь теперь у заявителя появилась возможность получить свидетельство по электронной почте почте.

Помимо прочего, новый порядок предусматривает установление экстерриториального принципа услуги. То есть граждане смогут выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района, в городах федерального значения — любое профильное подразделение на их территории.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что премьер Михаил Мишустин ждет отчета до 17 августа о выплатах семьям со школьниками.