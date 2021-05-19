Суд обязал комитет по здравоохранению вернуть деньги за лекарства родителям больного муковисцидозом ребёнка

Суд Северной столицы вынес решение по иску Парыгиных в интересах сына, 2018 года рождения, к Комитету по здравоохранению СПб о признании действий незаконными, взыскании расходов на приобретение лекарств, компенсации морального вреда.

У ребенка – муковисцидоз, ему нужен препарат «Пульмозин». Комитет отказался его предоставлять, тогда родители пошли и сами купили его за свой счёт, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Суд взыскал с комитета расходы на таблетки в размере 38 500 рублей. А потребовал выплатить родителям денежные средства за моральный вред 15 000 рублей.