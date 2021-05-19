Суд обязал комитет по здравоохранению вернуть деньги за лекарства родителям больного муковисцидозом ребёнка

Суд обязал комитет по здравоохранению вернуть деньги за лекарства родителям больного муковисцидозом ребёнка
Лекарства нужно принимать с осторожностью. Фото: Pixabay

Суд Северной столицы вынес решение по иску Парыгиных в интересах сына, 2018 года рождения, к Комитету по здравоохранению СПб о признании действий незаконными, взыскании расходов на приобретение лекарств, компенсации морального вреда.

У ребенка – муковисцидоз, ему нужен препарат «Пульмозин». Комитет отказался его предоставлять, тогда родители пошли и сами купили его за свой счёт, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Суд взыскал с комитета расходы на таблетки в размере 38 500 рублей. А потребовал выплатить родителям денежные средства за моральный вред 15 000 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 160 тысяч петербуржцев, которые лечились от коронавируса на дому, получили необходимые им бесплатные лекарства. Сегодня бесплатную препараты получают 9,7 тысяч пациентов.
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