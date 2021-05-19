Новый дом от Setl Group в Василеостровском районе возведут уже в этом году

Холдинг Setl Group совершил сделку, приобретая земельный участок рядом с Малой Невой в Василеостровском районе города. Об этом сообщается на сайте Setl Group.

Проекта должен появится на рынке уже в этом году. Территория площадью 3,85 га с одной стороны ограничена Уральской улицей, с другой — набережной Макарова и присоединяется к ЖК «Эмеральд на Малой Неве».

Вложения средств в данный проект составят примерно 7,6 млрд рублей.

Организатор процесса намеревается создать в данном месте жилой комплекс высокого комфорт-класса. Его планируется развернуть на площади более 50 тысяч квадратных.

Известно, что здание будет оборудовано коммерческими помещениями и подземной парковкой. В том, числе, и встроенный детский садик, предназначенный на 120 малышей. В двух шагах, на переулке Декабристов Setl Group построит общеобразовательную школу.

Жилой комплекс расположится в районе с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. Так, вблизи нового дома находится большой продуктовый гипермаркет и магазин строительных товаров.

Сообщается, что это уже пятый по счету проект холдинга Setl Group на Васильевском острове. Помимо запланированного дома здесь уже стоит ЖК бизнес-класса «The Residence» на Малом проспекте, также квартал «Палацио» на 26 линии, заканчивается строительство ЖК «Эмеральд на Малой Неве». И собирается выходить на рынок проект премиум-класса на 23 линии, у ледокола «Красин».

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в квартале «Солнечный город» откроют спортклуб метражом более тысячи квадратов.