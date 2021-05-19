Скончалась Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино»

В возрасте 53 лет умерла актриса Татьяна Проценко, которая сыграла роль Мальвины в советском двухсерийном музыкальном телевизионном фильме по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

О смерти советской актрисы рассказал ее муж Алексей Войтюк в социальной сети.

Так супруг знаменитости трогательно написал:

«Сегодня не стало нашей Танюши… Помолитесь о ней».

По неподтвержденным данным, у Татьяны Проценко три года назад обнаружили рак. Звезде советского кино было только 53 года.

Известно, что Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. В семье главы управления документальных фильмов Госкино СССР. Однако Мальвиной она стала совершенно случайно, ведь они с ассистентом режиссера познакомились в поезде.

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