Скончалась Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино»

Скончалась Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино»
Татьяна Проценко скончалась. Фото: кадр из фильма "Приключения Буратино"

В возрасте 53 лет умерла актриса Татьяна Проценко, которая сыграла роль Мальвины в советском двухсерийном музыкальном телевизионном фильме по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

О смерти советской актрисы рассказал ее муж Алексей Войтюк в социальной сети.

Так супруг знаменитости трогательно написал:

«Сегодня не стало нашей Танюши… Помолитесь о ней».

По неподтвержденным данным, у Татьяны Проценко три года назад обнаружили рак. Звезде советского кино было только 53 года.

Известно, что Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. В семье главы управления документальных фильмов Госкино СССР. Однако Мальвиной она стала совершенно случайно, ведь они с ассистентом режиссера познакомились в поезде.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что скончалась актриса Кира Крейлис-Петрова.

мальвина приключения буратино происшествия татьяна проценко


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сергей Никешин принял решение снять свою кандидатуру с праймериз «Единой России»
Евросоюз разрешит въезд вакцинированным туристам
Скончалась Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино»
Третий за месяц пожар в доме Басевича: неспроста? Gazeta.SPb рассказывает ...
Отельеры Петербурга попросили не отключать горячую воду на ПМЭФ и Евро-2020
В Петербурге задержали мигрантов-организаторов сети борделей: некоторых ...
«Теплосети» в Петербурге сделают надежнее теплоснабжение более 60 ...
Оптимизирована схема организации дорожного движения на время строительства ...