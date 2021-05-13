Скончалась актриса Кира Крейлис-Петрова

Скончалась актриса Кира Крейлис-Петрова
Скончалась Кира Крейлис-Петрова. Фото: кадр из фильма

В возрасте 89 лет умерла заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова. Об этом сообщает Александринский театр.

Известно, что советская и российская актриса театра и кино служила в Александринском театре более 30 лет. У женщины были роли в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Непридуманная жизнь», «Кухня», «Влюблён по собственному желанию», «Ссора в Лукашах», «Трое в лодке, не считая собаки», «Окно в Париж« и других.

Кира Петрова была уроженкой Ленинграде. Еще ребенком пережила блокаду. С самого детства она занималась игрой на скрипке. Актриса была жизнерадостной и всегда любила смешить всех вокруг. Так, по окончании школы она решила стать актрисой и уже с первого раза поступила в Школу-студию МХАТ.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что дочь звезда телесериала «Санта-Барбара» рассказала, что на 60-м году жизни скончалась ее мать в Калифорнии.

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