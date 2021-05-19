В 2021 году в Петербурге введено 6 проблемных жилых домов

С начала года в Северной столице при взаимодействии с органами исполнительной власти введено в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов из числа проблемных объектов.

В частности, сданы 2 жилых дома ЖК «Славянский-2» от застройщика ООО «ЛЕКС» общей жилой площадью 826 кв. м. на 30 квартир, сообщает Комитет по строительству.

Среди завершенных долгостроев 2 многоквартирных дома ЖК «Светлый мир. Жизнь…» от ООО «Севен Санс Девелопмент» по адресу: Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13, лит. АМ, 3 и 4 этап строительства, общей жилой площадью 61 894 кв. м. на 1 363 квартиры. В зданиях завершены все общестроительные работы и ведется чистовая отделка квартир. Произведено благоустройство прилегающей территории с формированием твердых покрытий, газонов и велодорожек. Корпуса подключены ко всем инженерным системам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосети» в Петербурге сделают надежнее теплоснабжение более 60 зданий Центрального района.