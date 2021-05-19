Суд вернул дело Целикова прокурору для устранения допущенных нарушений

Родители избитой девочки и их адвокаты возражали против заключения под стражу. Фото: pixabay

Родители избитой девочки и их адвокаты возражали против заключения под стражу. Фото: pixabay

Суд Северной столицы вынес постановление о возврате прокурору уголовного дела в отношении Евгения Целикова, обвиняемого в злоупотреблении должностных полномочий.

Защиты были заявлены ходатайства об истребовании допдоказательств и о прекращении дела в отношении Целикова из-за непричастности, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Судо поднял вопрос о возвращении дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, поскольку обвинение Целикова носит неконкретный и противоречивый характер. В фабуле обвинения указаны не все наименования банков или их филиалов, в которых потерпевшим ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга» были открыты банковские счёта, с которых, по версии следствия, были перечислены денежные средства.

Целиков и защитник не возражали против возвращения дела прокурору. В фабуле обвинения указано три разных периода, когда по версии стороны обвинения Целиков совершил преступление.

В итоге, суд вернул уголовное дело прокурору для устранения допущенных нарушений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд обязал комитет по здравоохранению вернуть деньги за лекарства родителям больного муковисцидозом ребёнка.