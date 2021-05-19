Хроники аферистов: в Мурино задержали мошенника, который взял деньги за ремонт и скрылся, а жительница Пушкина вложила в «акции» 1,5 млн рублей

За минувшие сутки в полицию Петербурга обратились три пожилые женщины, которые стали жертвами телефонных мошенников, и лишились внушительных сумм.

Так, около восьми вечера вторника за помощью к стражам порядка Пушкинского района обратилась 83-летняя жительница Колпинского шоссе. Как рассказала заявительница, с 30 марта по 21 апреля на её мобильный телефон регулярно звонила неизвестная женщина, представлявшаяся сотрудницей некоей финансовой компании.

Собеседница убеждала пенсионерку инвестировать деньги в акции «Газпрома». Доверчивая женщина согласилась и перевела на телефонные номера, указанные мошенницей, 1 млн 425 тысяч рублей. Увы, обратно ни вложенных средств, ни прибыли пострадавшая не получила.

В отдел полиции Приморского района в тот же день поступило заявление от 74-летней петербурженки, которая доверилась «сотруднику банка», предупредившему её о якобы подозрительных операциях на счете, и перевела «на резервный счет» 240 тысяч рублей. Аналогичным образом обманули 77-летнюю жительницу улицы Кораблестроителей в Василеостровском районе, но в этот раз ущерб оказался внушительнее — пострадавшая отдала аферистам 500 тысяч рублей.

К счастью, правоохранители не игнорируют расследования подобных дел и регулярно появляется информация о поимке злоумышленников. 18 мая на Охтинской аллее в Мурино задержали 23-летнего молодого человека, который еще в марте обманул старушку на 23,4 тысячи рублей.

Подозреваемый и его соучастник пришли в квартиру к 82-летней пенсионерке под предлогом ремонта окон. Женщина согласилась и оплатила услуги «ремонтников» авансом. Увы, делать этого не стоило — «дельцы» сбежали вместе с выручкой. Однако теперь обманщикам придется ответить по закону: задержанный уже помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.