В Петербурге из-за ветра упали 50 деревьев и пострадал один человек

Порывы ветра достигают 18 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге сегодня, 19 мая, из-за сильного ветра упали более 50 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Спасатели отмечают, что на 21:00 в городе повалило 52 дерева. Это связано с бушующей непогодой. Также местные жители жаловались 23 раза на хлипкие конструкции, которые могут вот-вот упасть кому-нибудь на голову. Известно, что повреждены три легковых автомобиля и один человек. Прочие подробности не разглашаются.

Напоминаем, что среда стала одним из самых теплых дней за 2021 год. Несмотря на это, в город под вечер пришла непогода – пошел сильный дождь и задул сильный ветер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге закрыли сады и скверы из-за непогоды. Такие же ограничения ввели в некоторых районах Ленинградской области – для посещения в том числе закрыли Гатчинский парк и парк «Сильвия».