В Петроградском районе неизвестные избили мужчину

В Петроградском районе неизвестные избили мужчину
На место прибыла реанимация. Фото: Baltphoto

На мужчине были спецовка и каска строителя.

В Петроградском районе сегодня, 19 мая, заметили избитого до полусмерти мужчину. Об этом сообщает «Мегаполис», ссылаясь на очевидцев.

Горожанина, одетого в спецовку и каску строителя, заметили на Петрозаводской улице. Он находился у дома номер 20. Свидетели рассказывают, что на него напали неизвестные. На место уже прибыла реанимация и сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, пострадавший все еще жив.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли мужчин, похитивших женщину. По версии следствия, обвиняемые утром 12 марта 2021 года около одного из домов по Ординарной улице напали на местную жительницу, применили к ней электрошокер и физическую силу.

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