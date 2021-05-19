В Санкт-Петербурге нашли мужчин, похитивших женщину

Полиция Санкт-Петербурга в автомобиле задержала трёх участников организованной группы, подозреваемых в похищении человека. В их автомобиле обнаружили и изъяли рации, маски, перчатки, предметы используемые для конспирации, а также оружие и боеприпасы . По версии следствия обвиняемые утром 12 марта 2021 года около одного из домов по Ординарной улице напали на местную жительницу, применили к ней электрошокер и физическую силу. Затем они переместили женщину в частный дом, расположенный в Ленинградской области. В тот же день потерпевшую освободили. Двое из обвиняемых входят в состав организованной преступной группы, специализирующейся на совершении разбойных нападений, на частные дома граждан, расположенных на территории Курортного района Санкт-Петербурга, а также Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области. В частности установили их причастность к совершению разбоя 19 апреля 2019 года в поселке Песочный Курортного районам.Решают вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения, проверяют информацию о совершении подозреваемыми ряда аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжают.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к 5,5 годам заключения за взятки.
Александра Мошкович, Gazeta.SPb