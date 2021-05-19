Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к 5,5 годам заключения за взятки

В среду, 19 мая, Куйбышевский районный суд озвучил приговор по делу бывшего вице-губернатора Северной столицы Марата Оганесяна и его сообщников.

Экс-политика обвиняли в мошенничестве и получении взятки, однако позже его вину в первом противоправном деянии исключили. За взяточничество Оганесяна приговорили к 5,5 годам в колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей. Отметим, что бывший вице-губернатор признался в хищении 50 миллионов рублей при строительстве стадиона «Газпром Арена» на Крестовском — проект реализовывали под его наблюдением. Теперь бывшему чиновнику необходимо возместить ущерб «Инжтрансстрой-СПб», который не получил указанную сумму.

Кроме Оганесяна в деле фигурируют еще восемь подсудимых. Следствие предполагало, что они действовали как организованная преступная группировка, но судья Екатерина Ботанцова сочла, что обвинения в ОПГ необоснованны, а по предварительному сговору действовали только непосредственно Оганесян и бывший замглавы комитета по строительству Александр Янчик. Последнего также признали виновным во взятке и приговорили к 5 годам заключения и 5 млн рублей штрафа.

В масштабной мошеннической схеме, как считают правоохранители, участвовал директор Театрально-декорационных мастерских (ТДМ) Григорий Попов, который ранее руководил Александринским театром, глава компании «Стройэлектромонтаж-5» Василий Сливкин и его сын Кирилл, экономист Николай Хрипунов, а также финансист мастерских Елена Ковалева, один из руководителей ТДМ Владимир Халиф и директор компании, связанной с ТДМ, Артем Куспиц.

Последние трое, как и Григорий Попов, отделались штрафами от 800 тысяч до 1,2 млн рублей и были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности. Сливкин-старший отправился в колонию на 4,5 года, его сын получил штраф в 300 тысяч рублей, а Хрипунов — 2,8 млн рублей.

При этом государственное обвинение запрашивало для фигурантов куда более суровые наказания: 16 лет строгого режима и 60 млн рублей штрафа для Оганесяна; 14 лет тюрьмы и 60 млн штрафа для Янчика; 8 лет колонии строгого режима и 40 млн рублей штрафа для Сливкина-отца, тот же срок и 20 млн штрафа — для Сливкина-младшего и Хрипунова; 5 лет исправительной колонии и 100 тысяч рублей штрафа для Ковалевой и Куспица; Попову — 6 лет колонии и 200 тысяч штрафа, Халифу — 4 года заключения и 100 тысяч рублей штрафа.

Суд, однако, ограничился самыми мягкими наказаниями. Напомним, что Gazeta.SPb подробно освещала тему хищений и взяток при строительстве «Газпром Арены» и роль Оганесяна в этой истории.