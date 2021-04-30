Взятки и хищения при строительстве «Газпром Арены»: за что бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна хотят отправить за решетку на 16 лет

Прокуратура просит для бывшего вице-губернатора Северной столицы Марата Оганесяна 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 60 миллионов рублей.

Экс-политика обвиняют в хищениях при строительстве стадиона на Крестовском острове. В четверг, 29 апреля, в Куйбышевском районном суде завершились обвинительные прения по уголовному делу в отношении Марата Оганесяна, Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти человек.

Помимо штрафа и заключения, Оганесяну хотят запретить занимать государственные должности на 7 лет. Не менее суровое наказание сторона обвинения запрашивает и для его, как считает следствие, сообщника — бывшего заместителя председателя комитета по строительству Александра Янчика. Бывшего чиновника требуют посадить на 14 лет и также оштрафовать на 60 млн рублей.

Напомним, что Марат Оганесян был задержан в ноябре 2016 года в рамках расследования хищения средств при строительстве стадиона на Крестовском острове. По данным следствия, Оганесян, осуществляя курирование проекта, обеспечил незаконное привлечение АО «Театрально-декорационные мастерские» в качестве субподрядчика. За взятку в 28 млн рублей он помог ТДМ получить контракт на 168 млн якобы на установку видеотабло на «Газпром Арене». На самом деле, уверены следователи, политик знал, что деньги будут присвоены.

Директором «Театрально-декорационных мастерских» тогда являлся Григорий Попов, который тоже фигурирует в уголовном деле, но с куда менее суровым наказанием: для него запрашивают 6 лет в колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей. Попов при этом дал показания против Оганесяна, который до сих пор отрицает свою вину.

Так, Оганесян, договорившись с Поповым, организовал перечисление со счета подрядчика «Инжтрансстрой-СПб» на счет ТДМ аванса в сумме 50,5 млн рублей, которые затем были выведены через фирмы-«однодневки». Оганесяну, Янчику, Попову и другим вменяют хищение этих средств. Сейчас «Инжтрансстрой-СПб» требует вернуть всю сумму.

Еще двое фигурантов, предприниматели Василий и Кирилл Сливкины, отец и сын, обвиняются в даче взятки Оганесяну и посредничестве при передаче денег. Сливкин-старший руководил компанией «Стройэлектромонтаж-5» и хотел получить контракты на оборудование стадиона художественной подсветкой за 347 млн рублей и строительство школы на Мебельной улице за 1,4 млрд рублей. Бизнесмен решил «подстраховаться», передав Оганесяну и Янчику через сына 20 млн рублей взятки.

Сейчас Василия просят отправить в колонию на 10 лет и оштрафовать на рекордные 400 миллионов рублей. Аналогичный штраф и 8 лет колонии требуют для Кирилла и подельника предпринимателей, экономиста Николая Хрипунова.

Сегодня, 30 апреля, в Куйбышевском районом суде должно состояться выступление защиты подсудимых.

Добавим, что строительство «Газпром Арены» началось в 2007 году. Сдать объект планировали в 2009-м, но в итоге стадион открылся лишь в декабре 2016 года. За это время объем затрат на его возведение возрос с 6,7 млрд до 43,8 млрд рублей.