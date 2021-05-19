Петербургские врачи спасли малыша после неудачного обрезания

Ребенок попал к медикам с остановкой сердца и выжил.

В Санкт-Петербурге врачи смогли спасти двухлетнего ребенка с остановкой сердца. Диагноз поставили после неудачной операции после неудачного обрезания. Об этом сообщает 78.ru.

Известно, что малышу делали операцию, в ходе которой что-то пошло не так и у него начались судороги. Малышу вызвали скорую помощь, его госпитализировали. По предварительным данным, операцию по обрезанию делали в медицинской клинике на «Лесной». Туда сегодня приходили сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент стал причиной возбуждения уголовного дела, специалист, который проводил операцию, находится под подпиской о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова впервые вышла на связь после операции.