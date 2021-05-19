В Петербурге под стражу заключили подозреваемого в нападении на пастора

Задержанный не признает свою вину.

В Октябрьском районном суде вечером 19 мая состоялось заседание по делу о разбойном нападении на пастора церкви «Благая весть» в Песочном. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Известно, что задержанный на признает свою вину. Несмотря на это, он останется под стражей на два месяца – до 17 июля 2021 года. Напоминаем, что инцидент произошел в 2019 году. Трое неизвестных пробрались в дом к пастору церкви, избили его, а затем вынесли из дома семь тысяч евро, два мобильных телефона, три банковские карты и цепочку из желтого металла. Общая сумма ущерба составила почти 550 тысяч рублей.

Мера пресечения для второго подозреваемого не избрана – решение отложили на 72 часа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд в Петербурге нашел нарушения в продлении срока ареста вдове рэпера Картрайта.