Павлюченко заявил, что Кокорин убил свою карьеру

Экс-нападающий сборной России, «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о карьере нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

По его словам, Кокорин мог выступать в клубе топ-уровня, но сам загубил свою карьеру. Он отметил, что всегда считал его самым талантливым российским футболистом.

«Он был настолько талантливым! Я думал, что это уровень «Реала», «Манчестера», «Челси»… Но видите, он свою карьеру убил», — рассказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос».

Напомним, Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. Контракт рассчитан на три с половиной года. Ранее выступал за «Спартак» с августа 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к заключению контракта с итальянской «Фиорентиной». Футболист прибыл во Флоренцию, где подпишет контракт с местным клубом. По информации различных источников, стоимость трансфера Кокорина составит € 3,5 млн.