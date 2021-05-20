Неизвестный «заминировал» школу и мост в Петербурге

Злоумышленника вычислили по номеру телефона и задержали. Фото: pixabay.com

Злоумышленника вычислили по номеру телефона и задержали. Фото: pixabay.com

В полицию позвонил неизвестный, представился Подмекиным Павлом и сообщил, что его знакомый Максим Валерьевич заказал взорвать ЖК «Ласточкино гнездо».

Он назвал объекты для взрыва: школа, мост, первый дом на Русановской улице.

Сотрудники полиции проверили объекты у Русановского моста. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленника вычислили по номеру телефона и задержали. В отношении хулигана составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе поступило сообщение о бомбе в школе № 46. Неизвестные заявили о заложенных бомбах в учебном заведении. Было возбуждено уголовное дело.