Автомобилист насмерть сбил пешехода-нарушителя на Витебском проспекте

Автомобилист насмерть сбил пешехода-нарушителя на Витебском проспекте
ДТП произошло у дома 65 по Витебскому проспекту. Фото: скрин Google.Maps

В Московском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Полиция устанавливает подробности трагедии.

Дорожный инцидент случился в среду, 19 мая, у дома №65 по Витебскому проспекту. Около 23:30 в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что 23-летний водитель авто «Хонда Цивик» сбил 37-летнего мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Пешеход скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер сбил второклашку на роликах в Тихвине.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб смертельное ДТП


 

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