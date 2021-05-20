Автомобилист насмерть сбил пешехода-нарушителя на Витебском проспекте

ДТП произошло у дома 65 по Витебскому проспекту. Фото: скрин Google.Maps

ДТП произошло у дома 65 по Витебскому проспекту. Фото: скрин Google.Maps

В Московском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Полиция устанавливает подробности трагедии.

Дорожный инцидент случился в среду, 19 мая, у дома №65 по Витебскому проспекту. Около 23:30 в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что 23-летний водитель авто «Хонда Цивик» сбил 37-летнего мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Пешеход скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего проводится проверка.

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