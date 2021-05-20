Пенсионер сбил второклашку на роликах в Тихвине

Пенсионер сбил второклашку на роликах в Тихвине
Девочка передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Тихвине произошло ДТП, в результате которого пострадала школьница, которая каталась на роликах. Ее госпитализировали с различными травмами.

Дорожный инцидент произошел в среду, 19 мая, около одного из домов по улице Дагестанской. Около восьми часов вечера 66-летний водитель авто «Форд Фокус» совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП второклашка с различными травмами в состоянии средней тяжести была госпитализирована.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель автобуса сбил мужчину в Ломоносовском районе.

дтп с детьми проверка тихвин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионер сбил второклашку на роликах в Тихвине
Гроза уже уничтожила десятки деревьев и убила человека, но еще не закончила ...
Водитель автобуса сбил мужчину в Ломоносовском районе
Петербургская пенсионерка заказала машинку для стрижки газонов, а получила ...
Труп неизвестного мужчины достали из Невы
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 26 тысяч человек
Нарушения на 220 млн в выплатах медикам и приглашение на вакцинацию: ...
На Витебском проспекте пешеход попал под колеса иномарки