Пенсионер сбил второклашку на роликах в Тихвине

В Тихвине произошло ДТП, в результате которого пострадала школьница, которая каталась на роликах. Ее госпитализировали с различными травмами.

Дорожный инцидент произошел в среду, 19 мая, около одного из домов по улице Дагестанской. Около восьми часов вечера 66-летний водитель авто «Форд Фокус» совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП второклашка с различными травмами в состоянии средней тяжести была госпитализирована.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель автобуса сбил мужчину в Ломоносовском районе.