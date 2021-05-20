Водитель автобуса сбил мужчину в Ломоносовском районе

Водитель автобуса сбил мужчину в Ломоносовском районе
Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Полиция проводит проверку по факту ДТП с наездом автобуса на мужчину в Ломоносовском районе.

Инцидент произошел вечером 18 мая. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на шестом километре автодороги «Анташи-Ропша-Красное Село» водитель автобуса вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину 1982 года рождения, находившегося на проезжей части.

Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что трагическая авария случилась в понедельник, 17 мая, на 79 километре автодороги «Кола». 82-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, столкнулся с автомобилем «Ситроен». В результате вторая иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Максус».

дтп Ломоносовский район происшествия


 

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